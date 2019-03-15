عربيان مرشحان لـ "جائزة مان بوكر العالمية"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (bbc)

أعلنت جائزة مان بوكر العالمية أسماء الأعمال الأدبية المرشحة للفوز في القائمة الطويلة لهذه السنة وأسماء مؤلفيها. وقد تمكن كاتب وكاتبة عربيان من الوصول الى القائمة الطويلة المرشحة للفوز، وهما العمانية جوخة الحارثي عن عملها "سيدات القمر"، والفلسطيني مازن معروف عن عمله "نكات للمسلحين". والحارثي لم تكن الامرأة الوحيدة، اذ كان للعنصر النسائي حضور مميز هذه السنة، فوصل عددهن الى 8 نساء من بين 13 مرشحا من أنحاء العالم.

وهذه ليست المرة الأولى التي يصل فيها كتاب عرب إلى قوائم جائزة مان بوكر، حيث وصلت رواية الكاتب الليبي الأصل هشام مطر "في بلاد الرجال" إلى القائمة القصيرة عام 2006.

ويصور كتاب "نكات للمسلحين" العالم بعيون طفلة، يكون عالمها بريئا تارة ومشوشا تارة آخرة، في محاكاة لطريقة الطفل في النظر لما حوله.

وتدور أحداث القصص في أجواء حرب، ويطغى عليها جو سيريالي، وتقتحمها أحداث مأساوية. وهي قصص عن الحياة والموت والجنس والعبث.

وكانت هذه المجموعة قد فازت بجائزة ملتقى القصة في الكويت عام 2016.

أما كتاب "سيدات القمر" فيصور ثلاث شقيقات: مايا التي تتزوج من عبد الله بعد قصة حب فاشلة، وأسماء التي تتزوج بدافع الالتزام بالتقاليد ومتطلبات الواجب الاجتماعي، وخولة التي رفضت كل عروض الزواج بانتظار الحبيب الذي هاجر إلى كندا.

وتصور الرواية عبر حياة الشقيقات الثلاث تطور المجتمع العماني من مجتمع يتاجر بالعبيد تدريجيا حيث يصل إلى مفترق طرق يؤدي إلى الحاضر بتعقيداته الاجتماعية.

وتجدر الاشارة الى أن القائمة القصيرة، المكونة من ستة أعمال ستعلن في 9 أبرل/ نيسان في لندن، بينما سيعلن اسم الفائز النهائي في 21 مايو/ أيار. وسيحصل الفائز على 50 ألف جنيه إسترليني.

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