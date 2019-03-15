بوشاشي: ارحلوا واتركونا بسلام
أخبار الآن | الجزائر العاصمة - الجزائر (جمال لعريبي)
اعتبر المحامي والحقوقي والمتحدث باسم الحراك الشعبي مصطفى بوشاشي أن قرارات الرئيس بوتفليقة هي انتصار جزئي للشعب، وأنها تجاهل المطلب الاساسي وهو مرحلة انتقالية بحكومة توافقية.
وبخصوص توقعاته لمستقبل الحراك الشعبي بعد قرارات بوتفليقة أكد بوشاشي أن الحراك سيتواصل والجزائريون شعروا بالإهانة.
وبالنسبة له فإن لإهانة الأولى تمثلت في تجرؤ الرئيس على مخاطبة الشعب بعد غيابه قرابة السبع سنوات وثانيها أنّ السلطة تجرأت أيضا على الاستخفاف بذكاء هذا الشعب
ولفت إلى أن الجزائريين سيواصلون الحراك الشعبي بطريقة سلمية وحضارية لتحقيق جميع المطالب.
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