بوشاشي: ارحلوا واتركونا بسلام

... نقابات مهنية جزائرية تعلن دعمها للحراك الرافض لترشح بوتفليقة أعلنت عدة نقابات في قطاعات مهنية مختلفة بالجزائر دعمها للحراك الشعبي الرافض لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لولاية خامسة.

... الجزائر: استقالات لبرلمانيين وأعضاء بالحزب الحاكم أعلنت مجموعة من أعضاء حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم استقالاتهم ودعمهم للحراك الشعبي في الجزائر.

... مؤشرات وتسريبات ’’الإطاحة‘‘ ببشار الأسد مؤشرات عزل بشار الاسد لم تعد سراً في كواليس العواصم الاقليمية والدولية، فقد تسربت في الايام الماضية أجزاء كبيرة من مضامين هذه هذه التوجهات وبعض تفاصيلها..

... البرلمان السوداني يقلل مدة قانون الطوارئ أعلن البرلمان السوداني عن موافقته على مرسوم عمر البشير بإعلان حالة الطوارئ .

... تجدد المظاهرات بالجزائر رغم عدول بوتفليقة عن الترشح تجمع آلاف الجزائريين في مدن عدة، الثلاثاء، رافضين إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة العدول عن الترشح، معتبرين ذلك "تمديدا" لحكمه، ومطالبين بـ"تغيير سياسي فوري".