الشيخ محمد بن راشد يعزي بضحايا نيوزيلندا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات)

أدان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الهجوم الارهابي الذي استهدف مسجدين في نيوزيلاندا. ودعا العالم لوقفة مراجعة لترسيخ التسامح بين الأديان جاء ذلك في تغريدة له على تويتر كتب فيها في يوم سلام كيوم الجمعة وفِي مكان عبادة كالمسجد شهدنا أبشع جريمة كراهية دينية راح ضحيتها ٤٩ من المصلين.

كما قدم تعازيه الخاصة وتعازي الشعب الاماراتي لنيوزيلندا ولأهالي الضحايا ولكافة المسلمين وباسمي وباسم بلدي التي خصصت عاما كاملا للتسامح ندين ونعرب عن عميق حزننا وندعوا العالم لوقفة مراجعة لترسيخ التسامح بين الأديان

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