مكفوفون يقتحمون وزارة بالرباط احتجاجاً على البطالة
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)
اقتحم عشرات المكفوفين مقر وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في العاصمة المغربية الرباط وفقاً لبيان صحفي أصدرته الوزارة.
حيث طالب المحتجون بالإدماج في الوظائف الحكومية وتوفير فرص عمل لحاملي الشهادات.
وكان العديد من المكفوفين العاطلين عن العمل، قد هددوا مسبقاً خلال اعتصامهم بـ "التضحية بأرواحهم" ملوحين بالانتحار، ومؤكدين تصعيدهم للإحتجاجات حتى تلبية مطالبهم.
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