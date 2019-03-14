مكفوفون يقتحمون وزارة بالرباط احتجاجاً على البطالة  

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رصدت كاميرا مثبتة في سيارة كارثة طبيعية أودت بحياة 11 شخصا وأدت لإصابة 19، وذلك جراء انهيار صخري على أحد الطرق السريعة المحاذية لجبل في الصين. بدت السيارات في الفيديو وقد توقفت لسبب ما، ثم بدأ الناس بالخروج منها بسرعة وقد انتابهم الذعر، حينما شعروا بالصخور تتهاوى نحوهم. أسفرت حالة الهلع عن تراجع القدرة على تقديرالموقف بالشكل الصحيح، ما أدى لسقوط الصخور على الفارين الذين كانوا يحاولون الابتعاد عن بؤرة الخطر، دون النظر إلى الحجارة التي بدت وكأنها تسعى لاصطيادهم واحدا تلو الآخر. لكن شخصا واحدا فقط أبدى رباطة جأش مكنته من السيطرة على أعصابه، فالتزم وحده دون غيره الجانب الذي تتساقط منه الصخور، بينما كان الآخرون على الجانب الآخر في دائرة الإصابة بالحجارة.