كيف تفاعل رواد "فيسبوك" مع موقفي فرنسا وأمريكا بشأن الجزائر؟

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة

ما زال حراك الجزائر مستمراً في ظل العديد من التطورات على الساحتين السياسية والشعبية، لاسيما بعد قرارات الرئيس الجزائري عبد العزيز بو تفليقة عدم الترشح لولاية خامسة وإطلاق ندوة حوار وطني.

الأحداث الجزائرية كانت محطّ أنظار العديد من حكومات دول العالم وعلى رأسهم فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية. فيوم الثلاثاء الماضي، حيّا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرار بوتفليقة، داعياً إلى "مرحلة انتقالية". أمّا واشنطن، فقد أعلنت يوم أمس الأربعاء، على حق الجزائريين بإنتخابات نزيهة.

هذان الموقفان برزا بشكل كبير عبر مواقع التواصل الإجتماعي، الذي ما زال الحدث الجزائري يتصدّر أخبارها، كما أنّ المتابعين الجزائريين مستمرّين بإبداء آرائهم وتداول صور التظاهرات ليؤكدوا على مطالبهم ومطالب الشعب المندفع للتغيير.

كلام ماكرون أوردته صفحة "أخبار الآن" على "فيسبوك" بمنشورٍ مُرفق بصورته، وقد تفاعل معه أكثر من 32 ألف شخص، بينما نال أكثر من 5500 تعليق، وتمت مشاركته 1238 مرّة.

أمّا أبرز التعليقات البارزة ضمنه، فهي على النحو التالي:

Samir Coza

من كان يريد رحيل بوتفليقة فقد رحل و من كان يريد رحيل العصابة فعليه مواصلة النضال السلمي. فإما أن نصنع مجدنا أو يلعننا أحفادنا

Lavayssier Malabiss Nissaà

ماكرون يدعو إلى "مرحلة انتقالية بمهلة معقولة" في الجزائر. تذكرت مقولة للرئيس الراحل هواري بومدين : عندما ترون أن فرنسا راضية بقرارات أنضمتنا فاعلموا أن شيء غير عادي يخدم مصالحها على حسابنا.

Lahoucine Ettalibi

الرئيس الفرنسي عليه أن يهتم أولا بمشاكل أصحاب القمصان الصفر في بلاده. كفى هيمنة وسرقة خيرات الشعوب الإفريقية.

التفاعل مع الموقف الأمريكي

ومن الموقف الفرنسي إلى الموقف الأمريكي الذي لقي تفاعلاً كبيراً من قبل رواد التواصل. فيوم أمس الأربعاء، نشرت صفحة "أخبار الآن" على "فيسبوك" صورة لمتظاهرين إثنين وسط حشدٍ غفير من الناس، وهما يرفعان شارة النصر، وقد أرفقت هذه الصورة بالخبر التالي: "واشنطن تؤكد أن للجزائريين الحق بانتخابات حرة ونزيهة".

المنشور هذا - كما المنشورات السابقة - سجّل تفاعلاتٍ بالآلاف، إذ تفاعل معه أكثر من 25 ألف متابع، في حين أنه حاز على 1200 تعليق، بينما تمّت مشاركه 990 مرّة.

أمّا أبرز التعليقات التي جاءت ضمنه، فهي على النحو التالي:

Farid Belkheri

رسمياً حسب منظمة ڨينيس للأرقام القياسية تصنف مظاهرات الجزائر أكبر مظاهرة عالمية سلمية شبابية في 20 سنة الأخيرة و أضخمها عالميا ب 17 مليون شخص.

Bÿl Kãâ

نعم لدينا الحق في إنتخابات حرة ونزيهة، ولكن لا للتدخل الأجنبي.

Ûm Âthęęr

من فضلكم لا تتدخلو في امور بلدنا الداخلية نحن و كما يعرفنا العالم شعب متعصب و لا نقبل ان يسخر احد منا او من مشاكلنا او حتى من رئيسنا الدي نرفضه ... نحن الوحيدين من لنا الحق في الحديث عن ما يخصنا و سنحل امرنا بيننا.

مصدر الصورة: أخبار الآن - فيسبوك

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