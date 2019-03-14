غارة روسية تستهدف سجنا في إدلب وفرار عشرات السجناء

أخبار الآن| إدلب - سوريا - (المرصد السوري)

قالت مصادر ميدانية إن غارات جوية روسية على السجن المركزي غربي مدينة إدلب، أسفرت عن مقتل 13 شخصا وإصابة العشرات من السجناء، فيما فر ما يقرب من 100 سجين.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا إن غارات الأربعاء من بين الأكثر عنفا في الأسابيع الأخيرة وضربت السجن المركزي في إدلب، الذي يسيطر عليه مسلحون على صلة بتنظيم القاعدة.

وأشار المرصد إلى أنّ القصف أدّى الأربعاء إلى مقتل "13 مدنيّاً، بينهم ستّة أطفال، وإلى جرح نحو 60 آخرين".

وأضاف المرصد أنّ هذه الضربات الروسيّة "هي الأولى على المحافظة منذ الاتّفاق" الروسي التركي الذي تمّ التوصّل إليه في سوتشي الروسيّة في 17 سبتمبر 2018 والذي جنّب المحافظة الواقعة في شمال غرب البلاد هجوماً وشيكاً كان يعدّ له النظام السوري.

إقرأ أيضاً:

داعش يلفظ انفاسه الأخيرة في الباغوز