غارات التحالف الدولي تستهدف مواقع "داعش" في الباغوز

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

شنت طائرات التحالف الدولي غارات جويّة استهدفت مواقع تنظيم "داعش" الإرهابي المهزوم في بلدة الباغوز، في ريف دير الزور الشرقي.

وصرّح مدير المكتب الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي لـ"وكالة الأنباء الألمانية" أنّ "الغارات استهدفت أنفاقاً وخنادق للتنظيم في أطراف المخيم الذي يتواجد فيه المسلحون".

وأشار بالي إلى أنّ "الباغوز شهدت اشتباكات مباشرة بالأسلحة الرشاشة بين قوات سوريا الديمقراطية ومسلحي داعش"، كاشفاً أن "العناصر المنهزمين من التنظيم الإرهابي حاولوا شنّ هجمات بالأحزمة الناسفة، لكن تم استهدافهم قبل الوصول إلى أهدافهم".

إلى ذلك، أوضح بالي في تغريدة عبر "تويتر" أنّ "هذه الضربات الجوية أدت إلى تدمير عددٍ من السيارات العسكرية والتحصينات الدفاعية ومخزنين للذخيرة إلى جانب مركز قيادة للإرهابيين، ما أدى إلى مقتل 38 منهم".

مصدر الصورة: afp

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