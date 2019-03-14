رسالة تكشف عن دور التركمان داخل داعش

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أيمن التميمي)

في إطار التركيز على الدور الذي يلعبه التركمان في داعش نشر الباحث والمحلل في الجماعات المتشددة أيمن جواد التميمي، رسالة وجهها زكريا القرداشي إلى الحاج عبدالله نائب زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي.



ولاحظ التميمي في بحثه في هذا الموضوع أن هذه الرسالة تختلف بمضمونها ولهجتها الأقل حدة من رسائل أخرى ألقت بظلال الشك على ادعاءات البغدادي بأنه الخليفة.

التميمي، ترجم نص هذه الرسالة التي كشفت عن دور التركمان داخل التنظيم، إذ يبدو أن الحاج عبد الله - تركماني- يحظى بدور رئيسي داخل داعش من ناحية اتخاذ القرارات.

وحذر زكريا نائب البغدادي من الوثوق بمن حوله، قائلا إنه لا يمكن الوثوق بجميع أفراد التنظيم.

زكريا أعرب للحاج عبدالله عن مخاوفه من التجاهل القضائي والحكم الشرعي لإجراءات التنظيم.

وأشار زكريا إلى الحاجة لتعيين الأشخاص الأكثر ملاءمة لشغل وظائف في التنظيم.



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