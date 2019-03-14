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رئيس الوزراء الجزائري يدعو المعارضة لحوار شامل

أخبار الأن | دبي - الامارات العربية المتحدة

قال رئيس الوزراء الجزائري إن الوضع العام للبلاد يشهد ظرفا حساسا وتجاذبات تحول دون التوصل إلى التوافق بين جميع الأطراف, داعيا المعارضة الجزائرية الى حوار شامل لتجاوز الخلافات،  وموضحا أن الانتخابات تأجلت استجابة لرغبات الشعب.

كما أعلن بدوي خلال مؤتمر صحفي أن  الأولوية حاليا تتمثل في تشكيل حكومة تكنوقراط تساهم بها كل الأطياف السياسية , وفئات المجتمع خصوصا الشباب، ثم وضع الآليات اللازمة للندوة الوطنية.

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