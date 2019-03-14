تحطم طائرة تدريب جزائرية ومصرع قائدها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، أن طائرة تدريب عسكرية جزائرية سقطت، خلال تمارين الطيران الليلية في ولاية وهران غربي البلاد.

وذكرت مصادر رسمية لصحيفة النهار، أن قائد الطائرة، بوجادي محمد مهدي قد لقي حتفه إثر سقوط الطائرة.

وكان شهر فبراير الماضي شهد مقتل ضابطين من سلاح الجو الجزائري في حادث تحطم طائرتهما المقاتلة في تيارت على بعد نحو 250 كلم جنوب غربي العاصمة الجزائرية.

وأوضحت الوزارة الدفاع الجزائرية وقتها في بيان أنه تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات حادث تحطم "طائرة مقاتلة من نوع سوخوي-24".

والطائرة الروسية الصنع من نوع سوخوي-24 ، كانت دخلت الخدمة في 1970 ولا تزال مستخدمة في العديد من الدول خصوصا في سلاح الجو الروسي.

وسجلت في السنوات الاخيرة حوادث في العديد من الطائرات العسكرية الجزائرية خصوصا طائرات النقل، ما خلف الكثير من الضحايا.

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