انتخابات الهند 2019: ما سر 21 مليون امرأة ناخبة "مفقودة"؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (BBC)

على الرغم من أن النساء في الهند حصلن على حقهن في التصويت في العام الذي ولد فيه بلدهن. الا أنه وبعد مرور أكثر من 70 عامًا، يبدو أن 21 مليون امرأة في الهند محرومة من حقها بالتصويت، فلماذا ؟

مشكلة رئيسية

يبدو أن هناك عددًا كبيراً حقًا من النساء - مساوٍ لسكان سري لانكا - "مفقودات" من قوائم الناخبين في الهند.

في كتابهما القادم ، "الحكم: فك رموز الانتخابات في الهند" ""The Verdict: Decoding India's Elections" ، نظر خبيرا استطلاع الرأي برانوي روي ودوراب سوباريوالا في إحصاء عدد النساء فوق سن 18، وقارنوه بعدد النساء في قائمة الناخبين الأخيرة. ووجدوا "عجزًا كبيرًا" - 21 مليونًا امرأة على وجه الدقة - في عدد الناخبات مفقودات.



وشكلت ثلاث ولايات - أوتار براديش وماهاراشترا وراجستان - أكثر من نصف الناخبات المفقودات . الولايات الجنوبية مثل أندرا براديش وتاميل نادو أفضل حالًا.

يقول المحللان إن أكثر من 20 مليون امرأة مفقودة يترجم إلى 38000 ناخبة مفقودة في المتوسط ​​في كل دائرة انتخابية في الهند.

في أماكن مثل أوتار براديش ، وهي أكثر ولايات الهند اكتظاظاً بالسكان والولاية الرئيسية، يتضخم الرقم إلى 80000 امرأة مفقودة في كل مقعد.

بالنظر إلى أن أكثر من مقعد واحد من بين كل خمسة مقاعد يتم ربحه أو خسارته بهامش أقل من 38000 صوتًا ، يمكن للنساء المفقودات تغيير النتائج في العديد من المقاعد.

ويعني غياب عدد كبير من النساء أن الناخبين في الهند سيكونون أعلى من 900 مليون شخص مؤهلين للتصويت في الانتخابات الصيفية.



يقول برانوي : "تريد النساء التصويت ، لكن لا يُسمح لهن بالتصويت. هذا أمر مقلق للغاية. كما أنه يثير الكثير من الأسئلة. نعلم أن هناك بعض الأسباب الاجتماعية وراء هذه المشكلة ، الأمر يحتاج مزيداً من التحقيق "

في العام الماضي ، وجد تقرير حكومي أن 63 مليون امرأة "مفقودة" من سكان الهند لأن تفضيل الأبناء أدى إلى إجهاض انتقائي للجنس

قدر الاقتصاديان شاميكا رافي وموديت كابور أن أكثر من 65 مليون امرأة - حوالي 20٪ من الناخبات - كن في عداد المفقودين.

العديد من الأسئلة يمكن أن تطرح في هذه القضية، لماذا يتم اقصاء النساء من التصويت، وأين دور الحكومة في حماية حق النساء في قول رأيهن في الانتخابات.

و هل نسبة المشاركة قليلة لأن الكثير من النساء يغيرن الإقامة بعد الزواج ويفشلن في التسجيل من جديد؟ (أقل من 3٪ من النساء الهنديات اللائي تتراوح أعمارهن بين 30 و 34 عامًا هن عازبات).

أم هل لأن العائلات لا تزال ترفض تقديم صور للنساء إلى المسؤولين لنشرها في قوائم الناخبين؟

يقول الدكتور روي: "هناك بعض المقاومة الاجتماعية ، لكنها لا تفسر هذا الإقصاء الواسع ".



بينما يقول الأشخاص الذين ساعدوا في تنظيم الانتخابات في الهند إنه لا يوجد سبب يدعو للذعر.ويقول مفوض الانتخابات السابق سي. قريشي أن التحاق النساء قد ارتفع بشكل مطرد على مر السنين. ويقول: "لا تزال هناك مقاومة اجتماعية لتسجيل النساء."

ويتابع "لقد سمعت عن عدم قيام أولياء الأمور بتسجيل بناتهم لأنهم لا يريدون أن يكشفوا عن أعمارهن ، لأنهم يشعرون أنه سيؤدي إلى الإضرار بفرصهن في الزواج."

شهر واحد فقط يفصل عن انتخابات 2019، وحسب الدكتور روي فهو يرى أنه لم يعد هناك وقت لحل المشكلة، والحل الوحيد اليوم هو أن تقوم دوائر الانتخابات بالسماح للنساء حتى وإن لم يتم تسجيلهن بالانتخاب إذا استطاعت اثبات أنها فوق عمر 18 عاماً .



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