الإمارات.. طقس غائم جزئيا واحتمال سقوط الأمطار

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وام)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس الإمارات اليوم الخميس مغبرا إلى غائم جزئيا بوجه عام، يصبح غائما على البحر والجزر والمناطق الغربية ليلا، مع احتمال سقوط بعض الأمطار الخفيفة، ويطرأ ارتفاع في درجات الحرارة، والرياح معتدلة السرعة، تنشط ليلا خاصة مع السحب على البحر.

وفي هذا الاطار طالب المركز الوطني للارصاد بتوخي الدقة والحذر من تدني الرؤية الافقية لاقل من 0200 متر احيانا بسبب الضباب على مناطق متفرقة.

وتجدر الإشارة الى ان الارصاد الجوية في الامارات والسعودية ومصر اشارت أمس الاربعاء الى ان الطقس سيكون ماطرا وغائما.

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