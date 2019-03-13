محكمة سودانية تفرج عن مريم الصادق المهدي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قررت محكمة الاستئناف في الخرطوم، اليوم الأربعاء، الإفراج عن نائب رئيس حزب الأمة المعارض مريم الصادق المهدي، بعد أن قضت المحكمة بسجنها لمدة أسبوع.

وذكرت تقارير إعلامية أن محكمة الاستئناف في الخرطوم قررت الإفراج عن مريم الصادق المهدي ابنة زعيم المعارضة، بعد 3 أيام من اعتقالها.

وكانت محكمة الطوارئ السودانية، قد قضت الأحد بسجن المهدي أسبوعا، وفقا لمسؤولين في الحزب.

وجاء حكم الحبس بحق ابنه زعيم المعارضة السودانية بعد أن جرى اعتقالها مع أعضاء آخرين، بالتزامن مع انطلاق مظاهرة من دار الأمة إلى البرلمان احتجاجا على قانون الطوارئ.

كما قضت المحكمة بالحكم على شقيقتها، رباح المهدي بالغرامة 1000 جنيه سوداني، والسجن شهرا في حال عدم الدفع.



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