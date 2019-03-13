قضاة الجزائر يحتجون على قرارات بوتفليقة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

بعد أن أصدر الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة عدداً من القرارات المهمة، وأبرزها تأجيل الانتخابات الرئاسية وكذلك استحداث منصب نائب رئيس وزير اول، خرج القضاة في وقفات احتجاجية معتبرين ان هذه القرارات غير قانونية، مع الاشارة الى أن خروج القضاة في احتجاجات ووقفات سلمية سابقة في تاريخ البلاد .

وكان أكثر من ألف قاض جزائري قد أعلنوا، الاثنين الماضي، أنهم سيرفضون الإشراف على الانتخابات الرئاسية في البلاد المقررة الشهر المقبل إذا شارك فيها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

يُذكر أن بوتفليقة سعى إلى تمديد مدة رئاسته للمرة الخامسة في الانتخابات القادمة في أبريل/ نيسان، الا أن المظاهرات الحاشدة التي انطلقت منذ 22 فبراير/شباط الماضي دفعت به الى التراجع عن ذلك..

مصدر الصورة: أ ف ب

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