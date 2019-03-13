في الإمارات والسعودية ومصر.. طقس ماطر وعواصف

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تشهدُ دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الأيام المقبلة، طقساً صحواً وغائماً جزئياً، مع وجود احتمالات لهطول الأمطار.

وبحسب بيان صادر عن المركز الوطني للأرصاد، فإنّ "الطقس اليوم الأربعاء، سيكون رطباً صباحاً على بعض المناطق الداخلية، ويصبح صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً.

أمّا الرياح، فهي شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما يكون البحر متوسط الموج في الخليج العربي وخفيفاً إلى متوسط في بحر عمان.

يوم الخميس

أمّا عن يوم الخميس، فإنّ الطقس سيبقى رطباً صباحاً، وهناك احتمالٌ لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والشمالية.

ويصبح الطقس غائماً جزئياً بوجه عام مع ارتفاع في درجات الحرارة، ثم يصبح غائماً ليلاً مع احتمال سقوط بعض الأمطار الخفيفة على البحر وغرب الدول.

أمّا الرياح، فهي جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط ليلاً خاصة مع السحب على البحر، فيما يكون البحر متوسط الموج يضطرب ليلاً في الخليج العربي وخفيفاً إلى متوسط الموج في بحر عمان.

يوم الجمعة

أما عن طقس يوم الجمعة، فقد توقع المركز أن يكون مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم، مع سقوط أمطار متفرقة وعواصف رعدية أحياناً، وسط انخفاض في درجات الحرارة على بعض المناطق.

أمّا الرياح، فهي جنوبية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة وقوية أحياناً، خصوصاً مع السحب على البحر وتكون مثيرة للغبار وللأتربة على المناطق المكشوفة، فيما يكون البحر مضطرباً إلى شديد الاضطراب مع السحب في الخليج العربي ومضطرباً في بحر عمان.

يوم السبت

وفيما خص طقس يوم السبت، فإنّه سيكون غائماً صباحاً، ويصبح شمالاً وشرقاً مغبراً إلى غائم جزئياً بوجه عام.

أما الرياح، فهي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية نشطة السرعة نهاراً خصوصاً على البحر وتصبح معتدلة ليلاً، وتكون مثيرة للغبار وللأتربة على المناطق المكشوفة، فيما يكون البحر مضطربا ويصبح متوسط الموج مساء في الخليج العربي وفي بحر عمان.

يوم الأحد

وعن يوم الاحد، فإن السحب تتكاثر تدريجياً على مناطق متفرقة، خصوصاً على السواحل وشمال الدولة مع فرصة سقوط أمطار متفرقة حتى يوم الإثنين.

أمّا الرياح، فهي جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة مع السحب على البحر، وتكون مثيرة للغبار وللأتربة على المناطق المكشوفة، فيما يكون البحر متوسط الموج يضطرب أحياناً خصوصاً مع السحب في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.

الطقس في السعودية

ومن الإمارات إلى السعودية، فإنّ هيئة الأرصاد وحماية البيئة أصدرت 23 تنبيهاً عبر نظام الإنذار المبكر للعديد من المناطق في المملكة بشان حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة. وأشارت التنبيهات إلى هطول أمطار رعدية ونشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، يحد مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والقصيم والحدود الشمالية والجوف وحائل والرياض والشرقية وعسير والباحة ونجران وجازان، ويمتد بعضها إلى صباح غد الخميس.

- في مكة المكرمة

سيؤدي النشاط في الرياح السطحية إلى إثارة الأتربة والغبار، وشبه انعدام للرؤية الأفقية، ويشمل تربة ورنية والموية وظلم والخرمة والأجزاء المجاورة.

وذكرت الهيئة أنّ "النشاط في الرياح السطحية سيؤدي أيضاً إلى إثارة الأتربة والغبار، ويحد الرؤية الأفقية، ويشمل القنفذة والليث وجدة وخليص والكامل ورابغ ومكة المكرمة والطائف والخط الواصل إلى جيزان".

- في المدينة المنورة

سيؤدي النشاط في الرياح السطحية إلى إثارة الأتربة والغبار وشبه انعدام للرؤية الأفقية، ويشمل مهد الذهب والحناكية وثرب والأجزاء المجاورة. وذكرت الهيئة أن الأمر نفسه سيشمل المدينة المنورة والعلا وخيبر ووادي الفرع وبدر واليتمة والرايس وينبع والأجزاء المجاورة".

- في تبوك

سيؤدي النشاط في الرياح السطحية إلى إثارة الأتربة والغبار وشبه انعدام للرؤية الأفقية، ويشمل تبوك وتيماء والأجزاء المجاورة. كذكل، فإن الأمر نفسه سيحدث في الوجه وأملج وضباء وحقل والأجزاء المجاورة.

- في الرياض

سيؤدي النشاط في الرياح السطحية إلى إثارة الأتربة والغبار وشبه انعدام للرؤية الأفقية، ويشمل الدوادمي وعفيف ووادي الدواسر والقويعية والأجزاء المجاورة.

الطقس في مصر

ومن الخليج إلى مصر، حيث توقع خبراء الأرصاد الجوية طقساً غير مستقرٍ، اليوم الأربعاء، حيث تنشط الرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء تصل لحد العاصفة أحياناً، ما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط. ويصاحب ذلك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ليسود طقس معتدل شمالاً مائل للدفء على شمال الصعيد، وإن ظل حاراً بالنسبة لهذا الوقت من السنة على جنوب الصعيد نهاراً، وشديد البرودة ليلا.

وبحسب الخبراء، فإنّ "السحب المنخفضة والمتوسطة ستتكاثر، وسيرافقها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة".

أمّا البحر المتوسط، فسيكون مضطرباً جداً، مع إمكانية ارتفاع الموج من 4 إلى 5 أمتار، فيما الرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية، والبحر الأحمر معتدل، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فهي على النحو التالي:

- القاهرة "15- 20".

- الإسكندرية "9 – 18".

- قنا "13 – 30".

- الأقصر "14 – 32".

- أسوان "16 – 32".

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