الأبرز ليوم الأربعاء 13/3/2019

الأبرز ليوم الأربعاء 13/3/2019

"سوريا الديمقراطية" تصد هجوماً مضاداً لداعش في الباغوز

قال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، إن قواته تلقى مقاومة شرسة اليوم الأربعاء من مقاتلي تنظيم داعش في الجيب الأخير من معاقلهم، وإن التنظيم بدأ في شن هجوم مضاد في معركة يائسة على حد قوله، من جهة الغرب على ضفاف النهر بالباغوز، وأخذ في إطلاق قذائف الهاون والقنابل الصاروخية.

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ماهي الخروقات الدستورية التي قام بها الرئيس الجزائري؟

|في لقاء خاص مع أخبار الآن قال الناشط الحقوقي وعضو المجلس الدستوري الاستاذ عامر رخيلة ان الرئيس الجزائري تجاوز الدستور عندما قام بإلغاء المسار الانتخابي وهذا يحدث للمرة الأولى في تاريخ البلاد بالاضافة الى تمديد فترة ولايته لسنتين و هو تعارض صارخ مع الدستور الجزائري.

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في غياب البغدادي هل يحكم القادة التركمان القبضة على التنظيم؟

وعد أبو بكر البغدادي أتباعه بملحمة. في النهاية، حلت الملحمة بالفعل، لكنها مختلفة تمامًا عما وعد به، إذ تم التخلي عن الآلاف من النساء والأطفال

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