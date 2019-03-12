والدة مقاتل بداعش تلوم ابنها ورواد التواصل يلقون اللوم عليها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

ضمن سلسة وثائقيات يعرضها تلفزيون الآن، نشرت صفحة أخبار الآن على فيسبوك مقابلة وردت في الوثائقي، مع إحدى أمهات مقاتلي تنظيم داعش، التي تلوم ابنها على ما جناه في حقها، بعد أن خسرت بسببه أموالها ومكانتها في الموصل، وباتت منبوذة .

المقابلة حظيت بتفاعل كبير من قبل المتابعين فقد أعيد نشرها أكثر من 200 مرة ، وشاهده أكثر من 400 ألف متابع، وتفاعل معه أكثر من 2000 شخص ، بينما علق أكثر من 270 شخص عليه ، نستعرض بعض التعليقات :

كرم الباري

"وشنو ذنب ولد الخايبات الشهداء كل واحد يسواكم ويسوه ولدكم راح وتيتمت اطفال ادفعوا ثمن اخطاءكم وافعالكم الشينه"

مؤمن الشاهري

"هذا الي جنتي من سوء تربيتج بسبب ابنج انهجمت الموصل وراح الف من الشهداء نترست الموصل موعقين ويتامى كون الله لايستر عليج ولايرحم ابنج"

علي الملك

هاي لو مربيته صحيح جان ماراح وياهم

Osama Altorki

"ده لما اتكشفوا !قبل كده كانت تقول علي ابنها مشروع شهيد وجوزها مقاتل وعالبغدادي ابوشخه خليفه خلف الله خلف خلاف المحامي قصدي "

مهند احمد

"كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين"

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