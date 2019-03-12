ميليشيا الحوثي وخروقات جديدة للهدنة

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

شهدت الساعات الماضية تسجيل عدد من خروقات وقف إطلاق النار في الحديدة ، غربي اليمن من قِبل ميليشا الحوثي.

مصادر ميدانية ذكرت أن قوات المقاومة المشتركة ردت على إطلاق النار من قِبل ميليشيات الحوثي في الأحياء الجنوبية والشرقية لمدينة الحديدة ، منها شارع صنعاء.

وكان ثلاثة مدنيين قتلوا وأصيب 9 آخرون، من أسرة واحدة جراء قذيفة للحوثيين في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا جنوبي الحديدة.

وكانت ميليشيات الحوثي ارتكبت "مجزرة بشعة"، ضد مدنيين من قبائل حجور في مديرية كشر شمال غربي محافظة حجة، ذهب ضحيتها أكثر من 40 قتيلًا وجريحًا من أسرتين فقط، ومعظم الضحايا من النساء والأطفال.

وأشارت مصادر محلية إلى أن بين القتلى أطفالاً تتراوح أعمارهم بين شهر واحد و13 عاماً.

وقالت المصادر: إن الميليشيات مستمرة في تنفيذ حملة اعتقالات واسعة ضد المواطنين من أبناء وجهاء وشيوخ القبائل في منطقة العبيسة والقرى المجاورة طالت حتى الآن المئات، وتحتجزهم الميليشيات في عدد من المدارس والمراكز الصحية بالمنطقة، بعد أن حولتها إلى معتقلات كبيرة.

وبحسب مصادر خاصة مازالت مليشيات الحوثي تواصل تفجير منازل الأهالي في مديرية كُشر ووصلت عدد المنازل التي تم تفجيرها حتى صباح الثلاثاء 57 منزل تم تفجيرها بالكامل مع استمرار نزوح أبناء المديرية المنكوبة نحو الوديان القريبة.

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