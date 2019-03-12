من هو رئيس الحكومة الجزائرية الجديد؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

عينت الرئاسة الجزائرية نور الدين بدوي رئيساً للوزراء أمس الاثنين، واعتبرته "رجل المطافئ" الذي سيسيّر المرحلة الجديدة في البلاد بعد الحراك الشعبي.

ولد بدوي في 22 ديسمبر/كانون الأول 1959 في عين طاية، بضاحية الجزائر العاصمة وتخرج من المدرسة الوطنية للإدارة، وشغل العديد من المناصب والمهام الإدارية، عام 2015 عين وزيراً للداخلية، في حكومة عبد المالك سلال الرابعة، وعُين الاثنين رئيساً للوزراء..

تقلد بدوي مهام إدارية بعدة محافظات منها وهران وسطيف وقسنطينة، وتدرج في المسؤوليات من نائب مدير إلى مدير بالإدارة المحلية في عدد من دوائر البلاد.

تقلد منصب أمين عام ولاية وهران قبل أن يعين لاحقاً مسؤولاً تنفيذياً أول في ولاية سيدي بلعبّاس وولايات أخرى كان آخرها قسنطينة تولى بعدها وزارة التعليم والتكوين.

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