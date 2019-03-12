محادثات بين المفاوضين الأمريكيين والصينيين

أخبار الآن | بكين - رويترز (أ ف ب)

أجرى كبار المفاوضين الأمريكيين والصينيين محادثات هاتفية اليوم الثلاثاء لمناقشة الخطوات التالية في المحادثات التجارية، فيما أعلن البيت الأبيض أنه لم يتم بعد تحديد موعد لقمة بين الرئيسين.

وأجرى وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين وممثل التجارة روبرت لايتهايزر محادثات هاتفية مع كبير مسؤولي الاقتصاد في بكين ليو هي لمناقشة "مسائل رئيسية" متعلقة بالتجارة، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية.

وناقش كبار المفاوضين أيضاً "الخطوات التالية" في محادثاتهم، وفق التقرير المقتضب، دون الكشف عن تفاصيل أخرى.

ويثير النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة والذي شهدت تبادل فرض رسوم كبيرة على بضائع بأكثر من 360 مليار دولار توتراً في الأسواق منذ أشهر.

ويسعى كبار المفاوضين من الجانبين للتوصل الى اتفاق قبل يوم الجمعة المقبل، عندما سيتم على الأرجح فرض رسوم جديدة على سلع صينية تدخل الولايات المتحدة مع انتهاء هدنة أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ما لم يتم التوصل لاتفاق.

وكان البيت الأبيض قد أعلن في وقت سابق الإثنين أنه لم يتم بعد تحديد موعد لقمة بين الرئيس الأميركي ونظيره الصيني شي جينبينغ.

وكان ترامب أبدى في وقت سابق تفاؤله بإمكانية عقد قمة مع نظيره الصيني، ربما في منتجع مارالاغو للغولف في فلوريدا هذا الشهر لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق تجاري بين البلدين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إنه من المبكر جدا الإعلان عن لقاء.

وقالت "نواصل المفاوضات مع الصين"، مضيفة "عندما يكون لدينا ما نعلنه بشأن لقاء بين الزعيمين سنبلغكم بذلك".

وأعلنت ساندرز أن لا علم لها باتصال هاتفي مرتقب بين ترامب وشي.

وأكدت ساندرز بأن ترامب لن يوافق على اتفاق لا يكون مفيدا للولايات المتحدة.

ونفت أن يكون فشل محاولات ترامب للتفاوض مع كوريا الشمالية بشأن أسلحتها النووية قد أضعف موقفه في بكين.

وقالت "هذا غير منطقي. سيبرم اتفاقا إذا كان الاتفاق جيداً وفي مصلحة الولايات المتحدة، وإذا شعر بأنه ليس اتفاقاً جيداً لن يكون من المجدي مجرد التوقيع على ورقة".

وأضافت "سيحرص الرئيس على أن يصب أي اتفاق في مصلحتنا، وبأن تكون التجارة عادلة ومتبادلة وأن يحمي ملكيتنا الفكرية ويكون له ضمانات".

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