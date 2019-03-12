قوات سوريا الديمقراطية تكثف هجماتها على الباغوز

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (غرفة الأخبار)

كثفت قوات سوريا الديمقراطية هجماتها على آخر جيب يتحصن فيه تنظيم داعش في الباغوز الواقعة في ريف ديرالوزر شرقي سوريا.

وأظهرت مقاطع فيديو تصاعد ألسنة اللهب من قرية الباغوز، وسط قصف عنيف تشنه قوات سوريا الديمقراطية على الجيب الأخير الذي يتحصن فيه مقاتلو داعش.

وكان المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية كينو غابرييل، أكد في تصريحات إعلامية، أن عملية الباغوز منتهية أو بحكم المنتهية، لافتا إلى أنها تحتاج إلى مزيد من الوقت.

وأشار غابرييل إلى أن طبيعة المنطقة الجغرافية واعتماد مقاتلي داعش على الاختباء في الأنفاق، إضافة إلى الألغام والعبوات الناسفة التي زرعوها هي التي تعيق التقدم.

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