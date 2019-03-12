العاهل الأردني يبحث فرص إحلال السلام في المنطقة

أخبار الآن | عمان - الأردن - (وكالات)

بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني فرص السلام في الشرق الأوسط مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ومستشاريّ البيت الأبيض جاريد كوشنر, وجيسون غرين بلات ، وفقاً لما ذكره مصدر مطلع أمريكي .

واجتمع العاهل الأردني أيضاً مع مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي ، وبحثا المعركة ضد تنظيم داعش وقرار ترامب إبقاء قوة صغيرة في سوريا.

وأضاف المصدر أن الاجتماع الذي استمر 45 دقيقة جرى في مقر إقامة السفير الأردني في واشنطن.

والتقى الملك عبد الله أيضا بالقائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان لبحث التعاون العسكري والدفاعي بين الأردن والولايات المتحدة.

وذكرت السفارة الأردنية في بيان أن الاجتماع تناول أحدث التطورات في الشرق الأوسط والجهود الرامية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات الإقليمية، وجهود محاربة الإرهاب في إطار نهج شامل، والتعاون الأردني-الأمريكي في هذا الصدد.



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