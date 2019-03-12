الحوثيون يستهدف لجنة إعادة الانتشار في الحديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

استهدفت ميليشيا الحوثي الانقلابية، الثلاثاء، بصواريخ الكاتيوشا، فريق الحكومة اليمنية في لجنة التنسيق وإعادة الانتشار وفق اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن مصدر في الفريق الحكومي، قوله إن ميليشيا الحوثي استهدفت الفريق الحكومي أثناء اجتماع اللجنة بالقادة الميدانيين في الحديدة لغرض الاستعداد لتنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار بناء على ما تم الاتفاق عليه مع المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفثس والحكومة الشرعية.

ويأتي هذا التصعيد الجديد لميليشيات الحوثي بالتوازي مع استمرار رفضها الانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة تنفيذاً لاتفاق ستوكهولم، حيث تجمدت أعمال اللجنة الأممية المشتركة في المدينة، بعد حوالي ثلاثة أشهر من التوقيع والمحاولات الأممية لإحراز تقدم في بنود الاتفاق.

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