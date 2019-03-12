الأبرز ليوم الثلاثاء 12/3/2019

الأبرز ليوم الثلاثاء 12/3/2019

إعلان بوتفليقة.. بين رافض ومؤيد له

يبدو أن الإعلان الذي وُصِفَ بالتاريخي للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، والذي أدلى به يوم ، وأكد فيه عدوله عن الترشح لولاية رئاسية خامسة، لم يكن كافياً لآلاف الجزائريين، معتبرين ذلك بمثابة التمديد لحكمه.

بوتفليقة وغداة عودته من رحلة علاجية في سويسرا، أرجئ في إعلانه، الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 نسيان / أبريل القادم، إلى أجل غير محدد، مما شكل علامة فارقة في ذلك الإعلان.

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مجموعة دول توقف رحلات طائرات Boeing

أعلنت عدة سلطات طيران بإيقاف جميع طائرات Boeing 737 MAX ، بعد تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية من نفس الطراز بعد فترة وجيزة من إقلاعها ، مما أدى إلى مقتل جميع ركابها

و تصدرت سلطنة عُمان وبريطانيا أحدث دولتين ضمن قائمة الدول التي مانعت "بوينغ 737 ماكس" ، كما أعلنت سنغافورة، أنها ستمنع استخدام هذه الطائرات في مجالها الجوي.

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سوريا الديمقراطية: العملية العسكرية في الباغوز على وشك الإنتهاء

أكد المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية كينو غابرييل في تصريحات إعلامية، أن عملية الباغوز منتهيةً أو بحكم المنتهية، لافتا إلى أنها تحتاج إلى مزيدٍ من الوقت.

وأشار غابرييل إلى أن طبيعة المنطقة الجغرافية واعتماد مقاتلي داعش على الاختباء في الأنفاق، إضافة إلى الألغام والعبوات الناسفة التي زرعوها هي التي تعيق التقدم.كما أعلنت قوات سوريا الديمقراطية قتل ثمانيةٍ وثلاثينَ مسلحا

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