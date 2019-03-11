مقتل العشرات من مقاتلي داعش بمعركة الباغوز في سوريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من الولايات المتحدة، عن قتل العشرات من مسلحي "داعش" في بلدة الباغوز، آخر معقل التنظيم شرقي سوريا.

ويأتي هذا التطور بعد ساعات قليلة من إعلان قيادي في قوات سوريا الديمقراطية، أنها حققت "تقدما بسيطا" داخل جيب الباغوز، شرقي سوريا، الذي يعتبر آخر منطقة يسيطر عليها تنظيم "داعش" الإرهابي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن عدنان عفريني، أن القوات المدعومة أميركيا حققت "تقدمات بسيطة" في جيب داعش، وذلك في إطار عملية عسكرية مستمرة بالتزامن مع ضربات جوية.

وفسر عفريني ذلك، بأن القوات التي يشكل الأكراد عمودها الفقري، تريد إتمام العملية بالحد الأدنى من الخسائر، ولذلك التقدم بطيء في الباغوز.

وأضاف أن القوات تواجه قناصة داعش وألغاما بعد استئناف هجومها على الجيب في وقت متأخر الأحد.

من جانبه، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان تباطؤ تقدم قوات سوريا الديمقراطية في المعركة التي تخوضها ضد آخر معاقل داعش شرقي نهر الفرات.

وذكر المرصد أن مسلحي داعش، وغالبيتهم من الأجانب يستميتون في القتال، يرفضون تسليم أنفسهم وأسلحتهم.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد أجلت أكثر من مرة الهجوم النهائي على الباغوز، القريبة من الحدود العراقية، في انتظار تسليم من تبقى من مسلحي داعش، لكن رفض هؤلاء دفع القوات المتحالفة مع واشنطن لشن الهجوم.

أعلن متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية أنها حققت تقدما محدودا في أحدث هجوم على آخر جيب يحتلها داعش في الباغوز بسوريا.

وأوضح مصطفى بالي، المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، أنه لا يزال هناك مسلحون من تنظيم داعش في قرية الباغوز المحاصرة حتى اليوم الاثنين، أغلبهم يختبأ في الأنفاق تحت الأرض.

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