مقاتل من تنظيم داعش يرغب في العودة لإيطاليا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

حث مقاتل من تنظيم "داعش" الإرهابي محتجز في سوريا السلطات الإيطالية، السبت، على السماح له بالعودة لبلاده ليبدأ حياة جديدة، قائلا إنه تخلى عن"الخلافة" التي أعلنها التنظيم بعد شعور متزايد بالاستياء من قادته.

وتحدث منصف المخير "22 عاما" المنحدر من أصول مغربية ونشأ في إيطاليا، عن تزايد الفوضى بين أعضاء التنظيم مع اقتراب الهزيمة وعن نزاعات بينهم مع فرار كبار القادة من سوريا، محذرا من أن داعش يخطط للمرحلة التالية، ويهرب مئات من الرجال لتأسيس خلايا نائمة عبر العراق وشرق سوريا، وأن المتطرفين مصممون على الرد.

وتحدث المخير، إلى وكالة "رويترز" في أول مقابلة منذ استسلامه لقوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة قبل شهرين، وهو محتجز في السجن منذ خروجه من قرية الباغوز، آخر جيب للتنظيم في شرق سوريا.

وأضاف المخير الذي يسير على عكازين بعد إصابة ساقه في عملية قصف:"أنا أتمنى أن أرجع إلى إيطاليا عند أهلي وأصدقائي...يستقبلوني يساعدوني على عيش حياة جديدة. أنا أريد فقط أن أخرج من هذا الفيلم تعبت".

وتقول وسائل إعلام إيطالية إن محكمة في ميلانو قضت على المخير في عام 2017 بالسجن ثمانية أعوام بتهمة نشر دعاية لداعش ومحاولة تجنيد إيطاليين. ونتيجة لذلك، فمن المحتمل أن يقضي العقوبة إذا عاد إلى إيطاليا.

ومع اقتراب النصر على "داعش"، تسعى قوات سوريا الديمقراطية لحل معضلة المقاتلين الأسرى الذين جاؤوا من الخارج بزوجاتهم وأطفالهم للالتحاق بالتنظيم.

وقبل الهجوم النهائي على الباغوز، قالت قوات سوريا الديمقراطية، التي يقودها الأكراد، إنها تحتجز نحو 800 متشددا أجنبيا فضلا عن وجود ألفين من زوجات وأطفال المتشددين داخل مخيمات.

وانضم المخير إلى داعش في سن الثامنة عشرة، وقال إنه قضى معظم حياته في ميلانو مع خالته التي يصفها بأنها أمه، قبل إيداعه في دار يشرف عليها قس إيطالي للشبان الذين يعانون من اضطرابات، كما قضى أيضا شهرا في السجن في تهمة تتعلق بالمخدرات.

وبعد ذلك، بدأ يشارك في تسجيلات فيديو لداعش على موقع يوتيوب، ويتحدث إلى المسؤولين عن التجنيد على موقع فيسبوك. واحتاج الشاب شهرا واحدا ليقرر الانتقال إلى سوريا مع أحد أصدقائه قبل أربعة أعوام.

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