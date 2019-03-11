مفاجأة.. وزير عربي ينجو من فاجعة الطائرة الأثيوبية! (صورة)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشف مستشار وزير البيئة والتنمية المستديمة في موريتانيا محمد يحي ولد الفضل في منشورٍ له عبر "فيسبوك" أنّ "الوزير آميدي كامارا نجا بأعجوبة من فاجعة الطائرة الإثيوبية المنكوبة التي كانت متوجهة من أديس أبابا إلى العاصمة الكينية نيروبي، وعلى متنها 149 راكباً و 8 من أفراد الطاقم".

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وأوضح ولد الفضل في منشور له عبر "فيسبوك" أنّه "رفض مرور الوزير آميدي كامارا عبر العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث كان من المفترض أن يستقلّ الأخير الطائرة الإثيوبية المنكوبة، وقد اختار له الخط عبر دكار وأبيدجان"، وقال: "استقبلت صباح اليوم في مطار جومو كنياتا في نيروبي كينيا، السيد آميدي كامارا، وزير البيئة والتنمية المستديمة، حيث وصل للمشاركة في مؤتمر للأمم المتحدة".

وأضاف: "للأسف لم يكن هناك ناجون من تحطم الرحلة الأثيوبية من أديس أبابا نيروبي هذا الصباح".

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إلى ذلك، غرّد رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد عبر "تويتر" معزياً أهالي الضحايا، وقال: "يود مكتب رئيس الوزراء، نيابة عن حكومة وشعب أثيوبيا، أن يعرب عن أعمق تعازيه للأسر الذين فقدوا أحباءهم على طائرة الخطوط الجوية الأثيوبية بوينغ 737 في رحلة متجهة إلى نيروبي في كينيا هذا الصباح".

(الوزير الموريتاني آميدي كامارا - dmcnews)

مصدر الصورة: edition.cnn

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