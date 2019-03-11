معرض الرياض الدولي للكتاب 2019.. إليكم أبرز فعالياته

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

من المنتظر أن تنطلق الدورة الجديدة لمعرض الرياض الدولي للكتاب، يوم الأربعاء 13 مارس، تحت شعار "الكتاب بوابة المستقبل" بمشاركة نحو 913 دار نشر ومؤسسة من 30 دولة.

ويشمل البرنامج العام للمعرض 200 فعالية من بينها 62 ندوة ومحاضرة وأربع مسرحيات و18 فيلما قصيرا، كما يتم تكريم مجموعة من السينمائيين السعوديين.

وفي هذا الاطار، قال مدير المعرض عبد الله الكناني في مؤتمر صحفي الأحد، "ييفتح المعرض أبوابه للجمهور يوم الخميس 14 مارس. وعلى مدى 10 أيام يقدم المعرض المقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض 500 ألف عنوان كتاب في شتى مجالات الفنون والآداب والمعرفة"، وأضاف الكناني إن "مملكة البحرين ستكون ضيف شرف المعرض، وتقدم 13 فعالية متنوعة تعبر عن ثقافتها وتراثها".

مصدر الصور: alsharqtimes

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