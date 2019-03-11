مصر تعلن مقتل عشرات الإرهابيين بمواجهات في سيناء

أخبار الآن | سيناء - مصر - (وكالات)

أفادت القيادةُ العامةُ للقوات المسلحة المصرية، بمقتلِ عدد من العناصر الإرهابية في تبادلٍ لإطلاقِ النيران في نِطاقِ شمال ووسط سيناء.

وأوضح بيان للجيش المصري أن ستةً وأربعينَ عنصرا إرهابياً شديدي الخطورة، قتلوا بشمال سيناء، كما جرى تدمير سبعَ عشرةَ سيارة، واكتشاف وتدمير عدد من المخابئ وأوكارِ الإرهابيين.

وأضاف البيان، أن نحو 100 فرد من العناصر المطلوبين جنائيا والمشتبه فيهم".

وأشار البيان إلى أن عناصر المهندسين العسكريين قاموا باكتشاف وتفجير أكثر من 200 عبوة ناسفة، تم زرعها لاستهداف قوات المداهمات في مناطق العمليات.

وأضاف أنه "نتيجة للأعمال القتالية للقوات المسلحة بمناطق العمليات قتل 3 جنود خلال عمليات الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية".

وشهدت مصر خلال السنوات الأخيرة هجمات نفذتها حركات متطرفة، استهدفت بصورة أساسية قوات الجيش والشرطة، أسفرت عن مقتل عدد من عناصر الأمن.

ومنذ فبراير 2018، أطلقت السلطات المصرية حملة واسعة أُطلق عليها "سيناء 2018" للقضاء على تنظيم داعش في شمال سيناء.

وأسفرت هذه العملية حتى الآن عن مقتل مئات الإرهابيين، بحسب الأرقام التي أعلنها الجيش المصري.

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