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الملك سلمان يستقبل الحريري بقصر اليمامة في الرياض

أخبار الآن | الرياض - المملكة العربية السعودية (واس)

بحث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، مستجدات الأحداث في المنطقة والساحة اللبنانية.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، استقبل الملك سلمان، الحريري، في مكتبه بقصر اليمامة في العاصمة الرياض اليوم، وتعد زيارة الحريري هي الأولى منذ تشكيل حكومته الحالية في 31 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وقالت الوكالة: "جرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، ومستجدات الأوضاع في المنطقة، خاصة على الساحة اللبنانية".

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#الملك سلمان بن عبدالعزيز #أخبار عربية #السعودية #سعد الحريري

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