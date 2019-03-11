الحكومة التشادية : 400 متمرد سلموا أسلحتهم

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

ألقى ما لا يقل عن 400 مسلح من مجموعة تشادية متمركزة في ليبيا، أسلحتهم الأسبوع الماضي لينضموا إلى الشرعية، حسبما صرح وزير الدفاع التشادي داود يايا براهيم الاثنين.

وأشار يايا إلى إن هؤلاء المسلحين الذين يعتبرون ضمن اتحاد القوى من اجل الديمقراطية والتنمية "قرروا تسليم أسلحتهم والاستجابة لليد الممدودة من رئيس الدولة".

وكان الرئيس ادريس ديبي الذي كان وصل الى الحكم في 1990 بقوة السلاح وبمساعدة فرنسا، أعلن في أيار/مايو 2018 عفوا عاما داعيا "التشاديين جميعا الذين غادروا البلاد لسبب او لآخر الى العودة الى البلاد بكرامة".

واتخذت حركات التمرد التشادية منذ سنوات من جنوب ليبيا قاعدة لها.

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