الجزائر تترقب البت في ترشح بوتفليقة

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

تترقب الجزائر يوم الأربعاء البت في ملفات المرشحين للرئاسة من قبل المجلس الدستوري ، والتي من المقرر إجراؤها في 18 أبريل المقبل وذلك عقب عودة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة إلى البلاد.

وصرح فيصل بوسدراية ممثل حملة الرئيس بوتفليقة لوسائل إعلام: " أن أجنحة في الجيش تنفذ أجندة غربية تقف ضد إعادة ترشح الرئيس - على حد تعبيره. وأكد في الوقت نفسه أن رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح يؤيد الترشح، كما أن بوتفليقة ماضٍ في الترشح للولاية الخامسة ، وأن حملته بانتظار قرار المجلس الدستوري فقط.

وكان الرئيس بوتفليقة قد عاد إلى الجزائر , حيث تستمر الاحتجاجات التي تجتاح مدن البلاد والمطالبة بتنحيه.

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