عاجل

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

الجزائر تترقب البت في ترشح بوتفليقة

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

تترقب الجزائر يوم الأربعاء البت في ملفات المرشحين للرئاسة من قبل المجلس الدستوري ، والتي من المقرر إجراؤها في 18 أبريل المقبل وذلك عقب عودة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة إلى البلاد.

وصرح  فيصل بوسدراية ممثل حملة الرئيس بوتفليقة لوسائل إعلام: " أن أجنحة في الجيش تنفذ أجندة غربية تقف ضد إعادة ترشح الرئيس - على حد تعبيره. وأكد في الوقت نفسه أن رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح يؤيد الترشح، كما أن بوتفليقة ماضٍ في الترشح للولاية الخامسة ، وأن حملته بانتظار قرار المجلس الدستوري فقط.

وكان الرئيس بوتفليقة قد عاد إلى الجزائر , حيث تستمر الاحتجاجات التي تجتاح مدن البلاد والمطالبة بتنحيه.

إقرأ أيضاً:

طائرة بوتفليقة تغادر الجزائر لوجهة مجهولة

#بوتفليقة #أخبار عربية #الجزائر #انتخابات

كما يمكنكم متابعة بثنا المباشر على يوتيوب لمزيد من البرامج والنشرات‎

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

آخر الأخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتخزين معلومات على جهازك لتساعدنا على تحسين تجربة الاستخدام واختيار المحتوى والإعلانات التي تناسبك. تصفحك لهذا الموقع يقتضي موافقتك على تخزين هذه الملفات، طالع سياسة الخصوصية ...