البرلمان السوداني يقلل مدة قانون الطوارئ

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلن البرلمان السوداني عن موافقته على مرسوم عمر البشير بإعلان حالة الطوارئ .

كما طالبت اللجنة الطارئة المعنية بدراسة المرسوم الجمهوري بحالة الطوارئ بالموافقة على المرسوم الرئاسي مع تقصير المدة من عام إلى ستة أشهر.

وكان قد فرض الرئيس عمر البشير حالة الطوارئ لمدة عام، الأمر الذي يتطلب من البرلمان إجازة المرسوم قبل مرور شهر.

وكشف أحمد التيجاني رئيس اللجنة خلال تقديمه التقرير عن تسلُّمه مذكرة من "التحالف الوطني للمحامين" طالب فيها المحامون الهيئة التشريعية القومية بعدم إجازة الطوارئ.

وقال التيجاني إنه لم يورد المذكرة في التقرير لأنه تسلمها بعد الطباعة والتوقيع على المذكرة، لكنه ذكر ذلك ليوضح للنواب ما طلبه التحالف في مذكرته.

وأشار إلى أن من مبررات فرض الطوارئ "الفبركة الإعلامية التي قصد منها ضرب الأجهزة"، معتبراً أن "هذه الفبركة وحدها كافية لإعلان الطوارئ".

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