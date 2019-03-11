الأبرز ليوم الاثنين 11/03/2019

الأبرز ليوم الاثنين 11/03/2019

سوريا الديمقراطية تقتل العشرات من داعش وتحقق تقدما محدودا في الباغوز

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية أنها قتلت العشرات من مسلحي داعش في الباغوز، بالتزامن مع تحقيقها لتقدم محدود في أحدث هجوم على آخر جيب يحتله التنظيم، قوات سوريا الديمقراطية بدأت عمليات انتشارها في منطقة مزارع الباغوز ومحيط منطقة مخيم الباغوز، في القطاع الشرقي من ريف دير الزور.

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الترغيب والترهيب.. هذا ما تفعله الصين مع إيغوريّ الخارج

من الواضح أن السلطات الصينية ذاهبة في قمعها لأقلية الإيغوري في شينجيانغ بعيداً عن كل ما يتعلق بحقوق الإنسان، ولم تكتف بسجن وقمع واضطهاد كل مسلم يعيش في هذا الاقليم، بل ذهبت بعيداً لملاحقة أي إيغوري تمكن من الفرار من بطشها ووجد مكاناً آمناً لجأ إليه، فما هي طرقها للتواصل معهم، وكيف يحصل ذلك؟

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شباب جزائريون يشتكون البطالة وقلة فرص العمل

اشتكى شباب جزائريون قلة فرص العمل وارتفاع نسبة البطالة، خلال استطلاعِ رأيٍ أجرته كاميرا أخبار الآن في العاصمة الجزائرية. ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه البلاد حراكا واسعا منذ أيام، حيث خرج آلاف الجزائريين في معظم المدن مطالبين بإصلاحات سياسية واجتماعية.

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