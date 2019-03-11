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اكتشاف 8 سجون سرية لميليشيات الحوثي في الجوف 

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)


أشار مكتب حقوق الإنسان في محافظة الجوف اليمنية، عن عدد من السجون والمعتقلات التي تستخدمها ميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الجوف.

وقال المكتب في بيان، أن هناك ثمانية سجون تستخدمها ميليشيات الحوثي، حيث يتم فيها ممارسة أبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي وتفشي الأمراض في تلك السجون.

وأفاد البيان "أن السجون تتوزع في سبع مديريات وهي "المتون" و"المطمة" و "برط" و "الحميدات" و"خراب المراشي" و "الزاهر"، حيث استخدم الحوثيون المدارس ومباني حكومية خدمية تم تحويلها إلى سجون سرية لاختطاف معارضين".
 

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