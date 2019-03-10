والد شميمة يناشد لندن بالسماح لها بالعودة

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

اعتذر والدُ شَميمة بيغوم عن انضمامِها إلى تنظيمِ داعش، وناشدَ الحكومة البريطانية السماحَ لها بالعودةِ إلى البلاد. أحمد علي البالغُ من العمر ستين عاماً، قال إن ابنته، التي تبلغ الآن تسعة عشر عاماً



أخطأت بالانضمامِ إلى داعش، لكنها فعلت ذلك دون وعي أو إدراك منها لأنها كانت مُراهقة آنذاك، داعياً الحكومة إلى إرجاعِها ومعاقبتها إذا ارتكبت أي خطأ.



وفي حديث لهيئة الإذاعة البريطانية في شمال شرق بنغلاديش، قال علي: "أنا آسف على فعل شميمة وأطلب من الشعب البريطاني أن يغفر لها".

وتابع: "أعترف أنها ربما فعلت خطأ دون أن تدرك ذلك."

في وقت سابق من هذا الشهر، قالت بيغوم إنها تريد العودة إلى المملكة المتحدة.

وسافرت بيغوم إلى سوريا عندما كانت تبلغ من العمر 15 عاماً في فبراير 2015 ، مع طالبتين أخريين، وانضممن إلى تنظيم داعش الإرهابي.

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