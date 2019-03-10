مئات الجزائريين يواصلون التظاهرات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

خرج مئات الجزائريين إلى شوارع العاصمة الجزائرية، في أحدث التظاهرات المعارضة لترشح عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، إذ توضح حملته الانتخابية إنه يستعد للعودة إلى الجزائر في وقت لاحق اليوم من سويسرا، حيث يعالج.

وخرج مئات الطلاب إلى الشوارع مرددين هتافات "لا للعهدة الخامسة"، فيما أغلقت العديد من المتاجر في الجزائر العاصمة، التي تشهد مع ولايات أخرى إضرابا استجابة لدعوات المعارضة التي شملت أيضا عصيانا مدنيا، فيما قوبل الأمر باستنكار من قبل الحزب الحاكم الذي يتزعمه بوتفليقة.

وتأتي هذه التظاهرات بعد يومين من احتجاجات هي الأضخم ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة في الانتخابات المقررة في 18 أبريل المقبل، حيث خرج نحو نصف مليون محتج إلى شوارع العاصمة، وفق أرقام الشرطة.

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