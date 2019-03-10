قتلى حوثيون بغارات على حجة

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قُتل عشرات المتمردين الحوثيين في حين أصيب العشرات في سلسلة غارات نفذتها طائرات التحالف العربي في مديرية كُشر بمحافظة حجة. مصادرُ يمنية محلية قالت إن طائراتِ التحالف العربي شنت غاراتٍ عدة على مواقع ميليشيات الحوثي في مركزِ مديرية كُشر

، كما استهدفت تعزيزاتٍ قادمة للمتمردين الحوثيين من محافظة عمران المجاورة لـ حجة، وأسفرت عن سقوطِ عشراتِ القتلى والجرحى وتدميرِ آلياتٍ قتالية للمتمردين. يأتي ذلك في وقت تجددت المواجهات بين قبائل حجور وميليشيات الحوثي الإيرانية في بعض مناطق كُشر. وقالت مصادر ميدانية إن رجال القبائل شنوا هجوما على مواقع المتمردين، وتمكنوا من قطع الطريق إلى مركز المديرية.

وأشارت المصادر إلى أن معارك عنيفة دارت خلال ساعات الليل في بني سعيد وبني عمر والزعاكرة. وواصل المتمردون تنفيذ حملة مداهمات واعتقالات وقتل لمعارضيهم أو أسرهم في كُشر، كما واصلوا تفجير المنازل الخاصة بشيوخ القبائل الذين تولوا التصدي لهجومهم على مناطق قبائل حجور في كُشر.

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