رفض جزائري لقرار تمديد عطلة الجامعات

أخبار الآن | الجزائر - الجزائر - (وكالات)

أعلن المجلسُ الوطني الجزائري لأساتذةَ التعليم العالي رفضه قرار وزارة التعليم العالي والجامعات بتقديمِ العطلة وتمديدِها واصفاً إياه بالتعسفي.

ودعا المجلس إلى تنظيمِ وقفاتٍ احتجاجية داخل الجامعات، بعد أن قررت الوزارة تقديم موعد العطلة الربيعية عشرةَ أيام، في خطوةٍ تهدف على ما يبدو إلى تخفيفِ مظاهرات الطلاب التي شهدتها الاحتجاجات الأخيرة.

وشهدت العاصمة الجزائرية تظاهرات حاشدة في يوم الجمعة الثالث على التوالي، رفضا لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، رغم تحذير الأخير الخميس، في رسالة، من "فوضى" و"فتنة"، في مؤشر على رفضه التراجع عن ترشحه.

ويعد طلاب الجامعات عصب المظاهرات الشعبية الجزائرية، وقد أسهمت الساحات داخل الجامعات في إعطاء الاحتجاجات زخما كبيرا.

ويعد حرم جامعة الجزائر واحدا من أشهر بؤر الاحتجاجات ضد ترشح بوتفليقة، وقد عمدت الشرطة في أكثر من مرة إلى إغلاقه بإحكام لمنع خروج الطلاب إلى الشوارع.

وفي وقت سابق من الجمعة، أعلنت الشرطة الجزائرية أنها اعتقلت 195 شخصا، الجمعة، في العاصمة الجزائرية إثر اشتباكات بين شبان وشرطيين خلفت 112 مصابا في صفوف قوى الأمن.

وأفادت وكالة "فرانس برس" أن تظاهرات الجمعة في العاصمة كانت حاشدة أكثر من تظاهرات الأسبوعين الماضيين.

اقرأ المزيد:

تقديم عطلة الجامعات الجزائرية وتمديدها