الأبرز ليوم الأحد 10/03/2019

الأبرز ليوم الأحد 10/03/2019



سوريا الديمقراطية تعلن انتهاء مهلة استسلام داعش في الباغوز

قالت قوات سوريا الديمقراطية إن مهلة استسلام داعش في الباغوز انتهت وأن الأوامر جاءت ببدء التحرك ضد التنظيم في آخر جيب له بشرق سوريا.

ومنذ أسابيع، يخرج آلاف الأشخاص وبينهم الكثير من زوجات مقاتلي التنظيم وأطفالهم، من جيب الباغوز المحاصر مما اضطر قوات سوريا الديمقراطية إلى تأجيل هجوم على آخر ما تبقى من التنظيم.

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عرب بين ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة

أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية، اليوم أن هناك عربا بين 157 شخصا الذين هم ضحايا الطائرة المنكوبة بعد إقلاعها من إديس بابا .

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الطيران في مؤتمر صحفي عقده بعد الحادثة إن من بين الضحايا 6 مصريين، ومغربيان، وسوداني، ويمني، وصومالي.

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نصائح تخلصك من فوبيا المستقبل

عددُ كبير من الناس يعبرونَ عن خوفهم من المستقبل، من فقدانِ أعمالهِم أو أمنِهم أو حياتِهم، وفي وقتٍ يجدُ هؤلاء مبرراتٍ تجعلهم مقتنعين بأن المستقبلَ خطر، الا انه لا مبررَ للقلقِ من المستقبلِ على الإطلاق.

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