إعادة ترميم سوق السقطية في مينة حلب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يعمل مهندسون وعمال على ترميم الأجزاء المتضررة من سوق السقطية السوري ، والذي يُعتبر أحد أشهر أسواق حلب القديمة، إذ يعد سوق السقطية واحدا من بين 37 سوقاً يحيط بقلعة حلب الأثرية، والذي كان يستقطب آلاف التجار والسياح قبل اندلاع الحرب عام 2011.

ويمتد السوق على طول نحو مئة متر في المدينة القديمة التي أدرجتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو" على قائمتها للتراث المهدد بالخطر جراء الأضرار والدمار التي لحقت بها خلال الحرب.

وينهمك ثلاثة من المهندسين في رفع ردم الأرضية وتوضيبها في أكياس بيضاء بينما يكاد ينتهي آخرون من كسو قبة بحجارة بنية صغيرة.

كما تميز القبب نصف الدائرية في سقف السوق. وباتت ثلاث منها مطلية بالأبيض بينما لا تزال آثار الشظايا بادية على أخرى لم تصلها ورشة التأهيل بعد.

ويأكد المهندسين أن الهدف هو ترميم السوق من آثار الحرب ... وإزالة التشوّهات والتجاوزات" التي لحقت به جراء مخالفات بناء قديمة.

ويتابع أحد المهندسين "أما الهدف الكبير فهو إعادة التجار إلى محلاتهم" تمهيداً لاستئناف العمل فيها.

حيث بدأ مشروع الترميم قبل أربعة أشهر بموجب هبة قدّمتها مؤسسة الآغا خان للمشاريع الثقافية. ويُتوقع أن ينتهي مشروع الترميم في مطلع تموز/يوليو المقبل.

ويبدو سوق السقطية أفضل حالاً من الأسواق الأخرى، إذ لا تتجاوز نسبة الدمار فيها ثلاثين في المئة، وفق ما نقلته وكالة برس فرانس الفرنسية.

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