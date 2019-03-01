مسؤول في سوريا الديمقراطية يحدد مدة العملية العسكرية ضد داعش

أخبار الآن | دير الزور - سوريا (أخبار الآن)

أعلن متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، بدء الهجوم على آخر جيب لتنظيم داعش في سوريا، والذي تُقدر مساحته بنصف كيلومتر مربع.



عضو الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية ، حكمت حبيب، قال لأخبار الآن إن سوريا الديمقراطية قررت بالتنسيق مع التحالف الدولي شن الهجوم على داعش، مضيفا أن عدد الإرهابيين يقدر بالمئات، مؤكدا أن القوات ستحرر المنطقة بشكل كامل خلال خمسة إلى عشرة أيام، كحد أقصى نهاية الأسبوع المقبل.

وتعد قرية الباغوز آخر بقعة تحت سيطرة داعش في منطقة وادي نهر الفرات، التي أصبحت آخر معقل رئيسي لداعش في العراق وسوريا، بعد سلسلة من الهزائم في عام 2017.

وغادر، في وقت سابق، أكثر من 2000 مدني الباغوز، التي تحاصرها قوات سوريا الديمقراطية بشكل كامل.

كما خرج على مدار اليومين الماضيين المزيد من الأشخاص من مزارع الباغوز نحو مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، كان آخرها دفعة من نحو 930 شخصا، من بينهم نحو 60 رجلا.



اقرا: قوات سوريا الديمقراطية:إجلاء المدنيين قبل اقتحام الباغوز