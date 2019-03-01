كشف "معلومة سوداء" بشأن كارثة قطار رمسيس

أخبار الآن| القاهرة - مصر - (متابعات)

مفاجأة كشفت عنها التحقيقات التي أجرتها السلطات المصرية في حادث قطار الموت بمصر، والذي أسفر عن سقوط 22 قتيلا وإصابة 38 آخرين.



وتبين أن علاء فتحي سائق القطار، المتهم الرئيسي في القضية، تم إيقافه قبْلَ 6 أشهر عن العمل لتعاطيه مواد مخدرة.

إذ كشف أحد قيادات الهيئة في أقواله أن السائق تم إيقافه سابقا لمدّة 6 أشهر لتعاطيه المخدرات، مضيفا أنه يتم إجراء تحليل المخدرات بين سائقي القطارات بصفة دورية.



وأضاف أن لائحة العمل بالهيئة لا تنص على إبلاغ النيابة العامة بسلوك السائق وتعاطيه المخدرات، مشيرا إلى أن اللائحة تنص على إيقافه، وإجراء تحليل مخدرات آخر له للتأكد من توقفه عن تعاطيه المخدرات قبل إعادته للعمل.

في سياق متصل، أكد محمد زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب المصري أن رئيس هيئة السكة الحديد أخبره خلال جولة لجنة النقل بالبرلمان لتفقد موقع الحادث أن السائق سبق إيقافه بالفعل عن العمل لمدة 6 أشهر لتعاطيه المخدرات.

وكان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام في مصر قد قرر حبس سائق الجرار المتسبب في حادث محطة مصر و5 آخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وذكر النائب العام في بيان له إنه استكمالا للتحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى حادث قطار محطه مصر تقرر حبس 6 متهمين وهم كل من: سائق الجرار 2305 ومساعده، وعامل المناورة لذات الجرار، وسائق الجرار 2302 وعامل المناورة لذات الجرار، وأيضا العامل المختص بتحويلة الخطوط، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

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