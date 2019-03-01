قتلى وجرحى بانفجارين في مقديشو

أخبار الآن | مقديشو - الصومال - (وكالات)

ارتفعت حصيلة قتلى التفجير الذي استهدف فندق مكة المكرمة بالعاصمة الصومالية مقديشو الى 15 قتيلا حتى الآن، بحسب مصادر في الشرطة الصومالية، فيما وقع انفجار ثاني يعتقد انه ناجم عن سيارة مفخخة تركت قرب موقع التفجير الأول.

وتزداد المخاوف من تزايد حصيلة ضحايا الهجوم الذي وقع في منطقة حيوية تضم فنادق ومحال تجارية.

وتنبت حركة الشباب المتشددة مسؤولية التفجيرين، وقالت في بيان نشرتها مواقع إلكترونية تابعة لها انها احتلت خلال الهجوم الاول على فندق مكة المكرمة، وهو ما نفته مصادر أمنية.

يذكر أن الهجوم الإرهابي الأول بدأ بتفجير شاحنة كبيرة محملة ببراميل، وفق شهود عيان، وهو ما ألحق أضرارا جسيمة بالمباني على طول الشارع.



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