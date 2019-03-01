في اليونان.. وفاة أكبر لاجئة سورية عن عمر 112 عاماً (صورة)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

توفيت السيدة ليلى صالح، وهي لاجئة سورية في اليونان، عن عمرٍ ناهز 112 عاماً. وأعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن نبأ وفاة صالح عبر حسابها على "تويتر"، قائلةً: "إننا حزينون جداً لوفاة ليلى، أكبر لاجئة سورية في اليونان عن عمرٍ ناهز 112 عاماً. كانت تتمنى أن ترى حفيداتها في ألمانيا، لكنها توفيت من دون أن تراهم".

وكانت صالح انتقلت إلى تركيا ومنها إلى اليونان برفقة أفرادٍ من عائلتها، وذلك خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2017.

مصدر الصورة: تويتر - @Refugees

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