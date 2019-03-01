دعوات لتظاهرات حاشدة في الجزائر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يعتزم الرافضون لترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، الخروج في تظاهرات حاشدة في العاصمة وولايات البلاد.

وتشهد البلاد منذ أكثر من أسبوع تظاهرات حاشدة ضد ولاية خامسة محتملة للرئيس بوتفليقة الموجود في السلطة منذ عام 1999.

وأعلنت أحزاب معارضة، بينها جبهة القوى الاشتراكية، وطلائع الحريات، انضمامها إلى المسيرات الشعبية، بعد أن خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين الجمعة الماضي، احتجاجا على ترشح بوتفليقة لولاية خامسة

ومنذ خروج التظاهرة الأولى بعد ترشيح بوتفليقة، الجمعة الماضي، تتواصل الاحتجاجات بشكل شبه يومي في العاصمة الجزائر والولايات.

وكان رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي قد حذر أمام نواب البرلمان من "سيناريو سوري في الجزائر"، وذلك بعد اتساع دائرة الاحتجاجات.

وفي سياق متصل، أعلن الأمن الوطني بالجزائر عن إطلاق سراح كل الصحفيين الذين تم إيقافهم، الخميس، خلال اعتصام في وسط العاصمة الجزائرية، احتجاجا على "الرقابة".

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