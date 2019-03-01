تشويش للإنترنت لمنع بث تظاهرات الجزائر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عززت قوات الأمن الجزائرية تواجدها في محيط قصر الرئاسة، تحسبا لوصول التظاهرات إلى هناك، كما أن هناك تشويشا كبيرا على خدمة الإنترنت في محاولة لمنع خدمة بث التظاهرات.



وانطلقت مظاهرات حاشدة في العاصمة الجزائرية بمشاركة آلاف المتظاهرين ، بالتزامن مع تظاهرات في مدن أخرى، احتجاجا على ترشُح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، لولاية خامسة.



كما أوقفت السلطات الجزائرية حركة القطارات المتجهة إلى العاصمة.

وتشهد البلاد منذ أكثر من أسبوع تظاهرات حاشدة ضد ولاية خامسة محتملة للرئيس بوتفليقة الموجود في السلطة منذ عام 2013.

وكان رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي قد حذر من "سيناريو سوري في الجزائر"، وذلك بعد اتساع دائرة الاحتجاجات.

وقال خلال كلمة له في البرلمان إن المسيرات في سوريا بدأت بالورود وانتهت بالدم، داعيا الشباب إلى التعقل وتجنب محاولة تضليلهم، على حد تعبيره.

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