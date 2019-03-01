ترامب: تم تحرير كل الأراضي من داعش

أخبار الآن | إلميندورف - ألاسكا (ا ف ب)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقوات الأمريكية يوم أمس، إن القوات المدعومة من الولايات المتحدة في سوريا , حررت كل الأراضي التي كان يحتلها ذات يوم تنظيم داعش،



وذلك في تناقض مع رواية قائد قوات سوريا الديمقراطية المتحالفة مع واشنطن والذي قال إن الأمر سيستغرق أسبوعا آخر. جاء ذلك خلال حديث ترامب مع القوات الأمريكية في ألاسكا عن التقدم الذي أحرزته إدارته في أفغانستان والشرق الأوسط خلال العامين الماضيين.

وتوقف ترامب بألاسكا في طريق عودته من محادثات في فيتنام مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

وقال ترامب للقوات في قاعدة إلميندورف-ريتشاردسون المشتركة خلال توقف للتزود بالوقود في ألاسكا "سيطرنا للتو كما تعرفون، سمعتم عن 90 في المئة ثم 92 في المئة من الخلافة في سوريا. الآن سيطرنا على 100 في المئة من الخلافة".

كان القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم كوباني قال في تسجيل مصور وزعه المركز الإعلامي للقوات يوم الخميس "نحن بعد أسبوع نعلن الانتصار الكامل على داعش".

وكان الرئيس الأمريكي حريصا على إعلان طرد داعش من جميع الأراضي التي كان يحتلها منذ أن أعلن في ديسمبر كانون الأول سحب القوات الأمريكية من سوريا، قائلا إنها نجحت في مهمتها المتمثلة في هزيمة التنظيم المتشدد.

وفي حين سحبت الولايات المتحدة بعض القوات، رد ترامب على انتقاد الخطوة بترك حوالي 400 جندي في البلاد على المدى الطويل، بينهم 200 في الشمال الشرقي في إطار قوة متعددة الجنسيات و200 في قاعدة بالجنوب الشرقي للتصدي للنفوذ الإيراني.

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