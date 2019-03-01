المبعوث الأممي يغادر صنعاء بلا نتائج

أخبار الآن | صنعاء - اليمن (رويترز)

غادر المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، أمس، العاصمة صنعاء متجها إلى العاصمة الأردنية عمان، بعد زيارة استمرت ثلاثة أيام، من دون تحقيق أية نتائج.



وكان غريفيث وصل الثلاثاء الماضي إلى صنعاء، غداة رفض مليشيا الحوثي تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار بمدينة الحديدة، في زيارة هي الثالثة خلال أسبوعين.



وقالت مصادر يمنية، إن المبعوث الأممي غادر إلى العاصمة الأردنية عمان، التي يوجد فيها مكتبه، دون التصريح بأي معلومات حول نتائج زيارته.

وعرقلت المليشيا تنفيذ المرحلة الأولى من عملية إعادة الانتشار في الحديدة، بعدما رفضت مجدداً الانسحاب من ميناءي الصليف ورأس عيسى، بموجب خطة قدمتها الأمم المتحدة، لتنفيذ اتفاق السويد الذي أقرته الأطراف اليمنية.

ووفق المصادر ذاتها، فإن غريفيث التقى في زيارته الجنرال الدنماركي، مايكل لوسيجارد رئيس البعثة الأممية لإعادة الانتشار في الحديدة، بالإضافة إلى قيادات في مليشيا الحوثي بصنعاء، تناولت تنفيذ اتفاق استوكهولم من دون خروقات.

ويسعى المبعوث الأممي للخروج بالتزامات من المليشيا، بخصوص تنفيذ اتفاق استوكهولم، خصوصاً ملف الحديدة، واتفاق الأسرى والمعتقلين.

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