الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

حررت قوات الجيش اليمني، مسنودةً بطيران تحالف دعم الشرعية، مواقع جديدة في جبهة البقع بصعدة.

وكانت قوات الجيش اليمني قد حررت سلاسل جبلية استراتيجية بعد معارك ضارية خاضتها ضد ميليشيا الحوثي، في جبهتي البقع وكتاف بمحافظة صعدة، شمالي البلاد.

وقال قائد "لواء مهام الاقتحامات 126" العميد عبداللطيف الضبياني إن الجيش اليمني تقدم في البقع، وحرر جبال البتيرا ومسيل الفرع المطلة على سلسلة قرى "وائلة" ومركز عمليات البتيرا التي كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي لإدارة العمليات العسكرية في غرب البقع.

وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني، أنه تم تحرير سلسلة جبال جشيران الممتدة بطول 20 كلم من كتاف للبقع لتلتحم جبهة البقع وكتاف من عدة محاور.

وأسفرت المعارك عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا، واستعادة الجيش الوطني لمخازن أسلحة.



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